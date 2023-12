6 sinais de que você será o tio do pavê no Natal deste ano

Essa figura já se tornou cultural nas reuniões de fim de ano, mas ninguém quer ser ele

Ruan Monyel - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Youtube)

O Papai Noel está chegando e, com ele, as tradicionais reuniões familiares repletas de risadas, carinho e, é claro, o famoso posto de tio do pavê. Alguns sinais podem mostrar que esse lugar será seu no Natal deste ano.

Se existem dúvidas sobre quem ocupará o cargo, o melhor é estar atento e evitar atitudes que possam te colocar nessa posição.

O tio do pavê já se tornou cultural nas reuniões de fim de ano, mas ninguém quer ser ele. Leia e descubra características típicas do piadista indiscreto.

6 sinais de que você será o tio do pavê no Natal deste ano

1. Piadas sem graça

É provável que alguém já esteja planejando piadas e trocadilhos que ninguém aguenta mais ouvir e se tornam um verdadeiro porre.

Se passou pela sua cabeça proferir qualquer trocadilho bobo, repense, afinal, boas piadas nascem com espontaneidade.

2. O famoso preguiçoso

Enquanto todos estão ocupados na cozinha preparando a ceia ou as decorações natalinas, sempre tem alguém que inventa uma desculpa para ficar longe do trabalho.

Levante do sofá e seja proativo se não quiser ser o tiozão chato do rolê.

3. Criticar os pratos da ceia

Durante as conversas sobre o cardápio do Natal, o certo é não soltar comentários negativos sobre a comida, afinal, essa atitude é completamente deselegante.

Pessoas que fazem comentários assim, pode ter certeza, que serão nomeadas como o tio do pavê.

4. Indelicadeza

Evite comentários indelicados, como, “nossa, mas fulano tem sua idade e já comprou o primeiro carro”, “ganhou peso, né?, ou, o mais clássico deles, “cadê os namoradinhos?”

Tudo que envolva a vida alheia ou seja apenas a sua própria opinião, guarde para si e fique de boca fechada.

5. Nervosinho

Nas reuniões de família sempre tem um nervosinho que acaba com a magia do natal pelas maiores besteiras do mundo.

Seja pelo conhecido barraco ou só por descontentamento, qualquer estresse pode terminar com a festa dos outros e vai te deixar marcado como uma pessoa chata.

6. Beber além da conta

Fechando a lista, todo mundo tem um parente que quando bebe um pouco mais, se torna um verdadeiro tio do pavê.

Pegue leve no álcool e não tenha o risco de ser coroado como o pinguço da família.

