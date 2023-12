Última dia para participar de processo seletivo com vagas para diferentes níveis de escolaridade

Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental incompleto ou completo, médio e superior

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Termina nesta sexta-feira (22) o prazo para participar do concurso da Prefeitura de Nazário com vagas para diversas áreas e escolaridade.

São 47 oportunidades disponíveis mais formação de cadastro de reserva destinadas para candidatos de níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site do Instituto de Tecnologia e Educação (ITEC). O valor da taxa é de R$ 60, R$ 80 e R$ 120, a depender da escolaridade.

Há cargos para as funções de agente de vigilância sanitária, posturas e meio ambiente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, educador físico, eletricista, escriturário, fiscal arrecadador, mecânico, merendeira, monitor, motorista, nutricionista, operador de máquina leve e pesada, professor PI e psicólogo.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Para professor, haverá avaliação de títulos. Já para as funções de operador de máquinas pesadas e leves, será aplicada prova prática.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração que pode variar entre R$ 1.365,58 e R$ 3.251,39.

Mais informações estão disponíveis no edital.