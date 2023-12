Últimos dias para se inscrever em concurso público com diversas vagas em Goiás

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental ao superior, com salários de até R$ 3,6 mil

Augusto Araújo - 24 de dezembro de 2023

Imagem mostra alunos sentados em cadeiras dentro da sala de aula (Foto: Arquivo/EBC)

Está chegando o prazo final para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Indiara, cidade na região Sul de Goiás.

No total, são ofertadas 173 vagas para preenchimento, além de formação de cadastro de reservas.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Confira a lista de cargos ao final da matéria.

Quem for aprovado irá receber salários entre R$ 1.417,14 e R$ 3.666,30, com jornadas de trabalho de 30 a 40h semanais.

Para se inscrever, a pessoa interessada deverá entrar no site do Itame, banca organizadora do certame, e se registrar até a próxima quarta-feira (27).

Serão cobradas taxas de inscrição de R$ 70 a R$ 150, conforme o grau de escolaridade exigido.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 04 de fevereiro de 2024.

Já para algumas funções, serão cobrados itens como: redação; avaliação de títulos, física e prática; e/ou curso de formação inicial e continuada.

Confira a seguir a relação completa de vagas ofertadas:

Ensino Fundamental Incompleto

Trabalhador Braçal (24)

Vigia (04)

Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais (30)

Gari (05)

Motorista – I (04)

Motorista – II (03)

Motorista – III (04)

Motorista de Ambulância (06)

Operador de Máquina II (04)

Ensino médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – ACS – UBS I (01);

Agente Comunitário de Saúde – ACS – UBS III (01);

Agente Comunitário de Saúde – ACS – UBS IV (01);

Agente Comunitário de Saúde – ACS – UBS V (01);

Agente de Combate às Endemias – ACE (02);

Auxiliar de Secretaria (05);

Auxiliar em Saúde Bucal – ASB (01);

Executor Administrativo I (02);

Fiscal de Vigilância Sanitária (01);

Monitor (30);

Recepcionista (04);

Ensino Superior

Assistente Social (03);

Fonoaudiólogo (02);

Professor PII – Educação Física (02);

Professor PII – Pedagogia (30);

Psicólogo (03).

Para mais informações a respeito do concurso público, consulte o edital.