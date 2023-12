Atirador invade churrascaria, baleia homem e é morto a facadas na Irlanda

Confusão teria ocorrido entre dois indivíduos com histórico de tráfico de drogas na região

Folhapress - 25 de dezembro de 2023

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram clientes fugindo de churrascaria. (Foto: Captura/TikTok)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um jovem de 20 anos invadiu uma churrascaria na cidade de Dublin, capital da Irlanda, e abriu fogo contra dois clientes que comemoravam o Natal na noite deste domingo (24), ferindo gravemente um deles. O homem acabou rendido e esfaqueado até a morte, segundo informou a polícia local.

O QUE SE SABE

O jovem, identificado como Tristan Sherry, invadiu na noite da véspera de Natal a Browne’s Steakhouse, na Main Street, em Blanchardstown, onde diversos clientes estavam reunidos com suas famílias, comemorando as festas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas correndo, em pânico, para salvar suas vidas e se escondendo sob as mesas.

Segundo testemunhas, o atirador tinha como alvo um homem, de 40 anos, e seu filho, que ocupavam uma das mesas. O jovem estava acompanhado de outros homens, também armados.

O homem que era alvo do grupo foi baleado no pescoço. Porém, segundo testemunhas, ele e o filho conseguiram dominar Sherry após ele ter atirado, matando-o a facadas. Depois, foi levado a um hospital de Dublin, onde permanece internado em estado grave. Dois suspeitos do caso fugiram do local em um Audi branco.

Tanto o jovem morto quanto o homem ferido são conhecidos da Gardaí (Força Policial Nacional Civil da Irlanda) por seu envolvimento no tráfico de drogas na região, segundo informou o jornal britânico Daily Mail.

Segundo uma fonte do jornal, uma intensa rivalidade entre gangues de tráfico de drogas em Corduff e Finglas existe desde 2019. A disputa, envolvendo uma gangue liderada um homem conhecido como Flashy, em Finglas, resultou em tiroteios, ataques a residências e veículos.

A situação sugere um possível aumento nas retaliações, já que ambas as gangues especializadas em tráfico de drogas têm histórico de violência. A complexidade da rivalidade é agravada pela lealdade variável de membros entre as facções, informou a fonte.

A Ministra da Justiça, Helen McEntee, condenou o ataque, que acredita estar ligado a uma violenta disputa de gangues no oeste de Dublin, que já foi responsável por um elevado número de ataques. “Deploro a violência em Blanchardstown”, disse ela. “Essa crueldade resultou num sofrimento humano inimaginável neste Natal”.

Como resultado do tiroteio na véspera de Natal, a Gardaí aumentou as patrulhas uniformizadas e armadas em partes da capital irlandesa. Isto incluirá a área de Corduff, mas entende-se que as áreas de Finglas, conhecidas por serem os redutos dos líderes da outra gangue, também terão uma presença aumentada da Gardaí como resultado do ataque.