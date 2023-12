Aberta inscrições para concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 3 mil

São oportunidades para diferentes níveis de escolaridade

Maria Luiza Valeriano - 26 de dezembro de 2023

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A Prefeitura de Campos Verdes, município localizado no Norte goiano, abriu concurso para a seleção de 104 novos profissionais de todos os níveis de escolaridade.

São 26 vagas para início imediato e 78 para a formação de cadastro reserva, com salários que vão de R$ 1.320 até R$ 3 mil. Entre os cargos oferecidos, estão agente de combate a endemias, assistente social, educador físico, fiscal municipal, motorista e psicólogo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro por meio do site do Instituto Tecnológico de Educação e Ciências (ITEC). Interessados serão submetidos ao pagamento de uma taxa de inscrição, sendo que o valor varia de acordo com a escolaridade.

No caso das pessoas com o fundamental completo e incompleto, a taxa é de R$ 80. Para o nível médio completo, R$ 100 e, para o superior, R$ 150. Além disso, todos deverão realizar a prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 18 de fevereiro.

Vale destacar que, para além da aprovação na prova, cada cargo possui os próprios requisitos, como registro no conselho respectivo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aprovação na prova prática. Tais informações estão disponíveis no edital.

A lista de aprovados iniciais será divulgada em 15 de março no site da Prefeitura de Campos Verdes ou do ITEC