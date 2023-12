Dica boa para refrescar a casa mesmo sem ter ar-condicionado

Existem diversas maneiras simples e eficazes de refrescar o ambiente sem depender desse aparelho

Ruan Monyel - 26 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Youtube)

Com a chegada dos dias quentes, refrescar a casa torna-se essencial para o conforto diário. Nem sempre é possível contar com um ar-condicionado, devido ao alto custo do produto.

No entanto, existem diversas maneiras simples e eficazes de refrescar o ambiente sem depender desse aparelho, com apenas um ventilador e um pouco de criatividade, tudo é possível.

Com essa dica simples, você pode deixar seu lar mais agradável, mesmo nos dias mais quentes. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

Qualquer dica para amenizar o calor é bem vinda no período atual, afinal, é quase impossível suportar as altas temperaturas.

A youtuber Natalia Ingraci, através do canal “OdCasa” deu dicas valiosas para refrescar ambientes e evitar o calor sem ter ar-condicionado.

Primeiramente, o uso de climatizadores de ar deve ser priorizado em relação ao ventilador, embora o produto tenha quase o mesmo preço, não é tão popular.

O eletrodoméstico tem a função de ventilar, climatizar e umedecer o ambiente ao mesmo tempo, já que é possível a adição de água no produto.

Aí vêm a dica de mestre: colocar água gelada e algumas pedras de gelo no equipamento vão deixar o ar mais frio e, consequentemente, o ambiente mais fresco.

Alguns modelos mais novos, vem com um objeto próprio para ser congelado e colocado no recipiente de líquidos, mas no caso de modelos mais antigos, é possível adquirir gelo sintético na internet.

Com poucas horas de uso, o ambiente fica fresquinho e úmido, evitando também problemas respiratórios. Essa é uma excelente opção para aqueles que possuem crises alérgicas.

Outra dica entregue pela Natalia, é a ventilação estratégica. Embora tenhamos costume de usar o ventilador virado diretamente para nós, isso está errado.

Segundo ela, basta direcionar o vento de forma que ele crie uma barreira impedindo o calor de chegar até você e assim, noites de sono melhores virão.

Aproveite a brisa natural abrindo janelas e portas quando possível, o ar natural também é um excelente aliado contra o calor. Veja o vídeo.

