Motorista de aplicativo surpreende mostrando como ganhou quase R$ 1 mil em 12h

Profissional gravou passo a passo da rotina e internautas ficaram chocados: "como consegue?"

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2023

Fábio é motorista de aplicativo em São Paulo (SP). (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motorista de aplicativo viralizou mostrando a rotina trabalhando nas plataformas de corridas, além de manter uma vida fitness e saudável. O que mais impressionou foi o valor recebido ao final das 12h de serviço.

Fábio Bezerra compartilhou um vídeo mostrando a alimentação reforçada que tem no café da manhã e depois o horário que decide sair para rodar nas ruas de São Paulo (SP).

Às 14h40, o jovem inicia as viagens e para em um posto de combustível para abastecer. Nas imagens, ele relata que colocou R$ 120 de gasolina no carro e parte para as corridas com os passageiros.

Valores altos aparecem para o profissional, como uma única viagem relativamente rápida por R$ 68,76. Ele aceita e acaba cumprindo um desafio da plataforma Uber, recebendo R$ 170 como bonificação da empresa.

Por fim, às 02h40 da madrugada, Fábio mostra o horário e explica que está encerrando o dia de trabalho com R$ 907,34 recebidos na conta, utilizando somente a plataforma da Uber.

Os internautas ficaram impressionados com a rotina impecável do digital influencer e motorista de aplicativo. “Como consegue? Meu filho você precisa de um problema na sua vida”, brincou um usuário, ironizando a ‘vida perfeita’ do jovem.

