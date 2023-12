Esta é a maneira mais fácil de lavar roupas brancas e tirar amarelado

Com alguns truques simples, é possível devolver o brilho original às suas peças claras sem muito esforço

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Instagram)

Lavar roupas brancas e mantê-las impecáveis é um desafio constante, especialmente quando o temido amarelado se instala, mas relaxa, uma misturinha mágica e algumas dicas podem te salvar.

Com alguns truques simples, é possível devolver o brilho original às suas peças brancas sem muito esforço e com itens encontrados facilmente nos supermercados.

Seguindo essas dicas simples, o amarelado vai sumir do seu armário e as roupas brancas permanecerão radiantes, garantindo um look impecável por muito mais tempo.

O primeiro passo para uma lavagem eficaz é separar as roupas brancas das coloridas. Essa prática evita que tintas de outras peças se misturem e causem manchas indesejadas.

Também é fundamental realizar a pré-lavagem nas peças amareladas, com o intuito de retirar o excesso de sujeira para que a mistura tenha maior efetividade.

Na pré-limpeza, coloque as peças na máquina de lavar normalmente com água e sabão e deixe bater antes de prosseguir para potencializar o poder de limpeza.

Enquanto as peças estão na máquina, ferva água e coloque em uma recipiente grande o suficiente para que os itens amarelados caibam.

Na água quente, adicione sabão em pó da marca de sua preferência, três colheres de água oxigenada e, para potencializar a mistura, rale metade de um sabão em barra de vanish e coloque.

Misture bem e ponha as peças dentro da solução por cerca de três horas e então torça os tecidos e coloque-os direto na máquina para bater em um ciclo normal, para tirar o excesso de sabão.

Após a lavagem, estenda as roupas em um local, preferencialmente arejado e com sombra, sem exposição direta ao sol evitando o desbotamento do tecido durante a secagem.

Prontinho suas peças estarão como novas e bem cheirosas, as manchas amareladas vão desaparecer depois desse simples truque.

Vale ressaltar que a mistura é válida para peças de cama, mesa, banho e vestuário em geral. Use, abuse e tenha roupas perfeitas.

