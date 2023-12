Goiana viraliza ao mostrar detalhes de abacaxi luxuoso que custa R$ 200

Durante a pré-venda, produto se esgotou em menos de 20 minutos

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2023

Abacaxi cristalizado. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nem R$ 8, R$ 10 ou R$ 15. Na realidade, o preço desembolsado por uma goiana para comprar um abacaxi supera e se afasta – e muito – da faixa, custando exatos R$ 200 mais R$ 50 pelo preço frete.

Vendido pela empresa Mazé Doces de Minas Gerais (MG), o exacerbado valor cobrado pela fruta tem como justificativa o tempo de cristalização, que dura cerca de 06 meses.

As vendas acontecem somente em um único dia no final do ano, o que encabeça uma disputa acirrada entre os apreciadores do item.

Desta vez, por exemplo, a “guerra” pelo abacaxi foi tanta que em menos de 20 minutos todo o produto já havia sido esgotado.

Por sorte, a goiana Carol Alencar foi uma das clientes que conseguiu garantir o item. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela conta que aguardou 1 ano para a abertura das vendas e deu detalhes de como ocorreu o processo para adquirir o produto.

“Na pré-venda, eu tive que ficar lá em cima que nem uma louca, mas deu tudo certo graças a Deus. Ele chegou certinho e veio muito bem embalado”, destacou ela.

Ainda na gravação, que já acumula mais de 3 milhões de visualizações no Instagram, ela ressalta que a fruta é crocante por dentro e suculenta por fora e diz que não se arrependeu de ter obtido o produto.

“Eu amei a experiência, o sabor é inigualável, crocante por fora e suculento por dentro, é maravilhoso! Já quero de novo em 2024”, escreveu ela na legenda.

Veja o vídeo: