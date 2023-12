IFG abre processo seletivo para área da Educação com salários de até R$ 6, 3 mil

Escolha será feita em duas etapas sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2023

Câmpus do IFG em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG), no Câmpus de Goiânia, publicou o edital de um processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto.

A oportunidade, de apenas 1 vaga, é de caráter temporário e destinada para a área de Turismo e Hospitalidade/Gastronomia.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, no site do IF a partir da sexta-feira (29) até o dia 29 de janeiro de 2024. O valor da taxa é de R$ 40.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição. O resultado final deve ser publicado no dia 21 de fevereiro de 2024.

Os candidatos aprovados no certame receberão uma remuneração que pode variar entre R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. A carga horária é de 40 h semanais.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.