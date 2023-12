Goiás possui 4 das maiores economias do Brasil; saiba os municípios

Goiânia lidera com um PIB que supera R$ 50 bilhões

Maria Luiza Valeriano - 28 de dezembro de 2023

Anápolis foi responsável por produzir R$ 17,8 bilhões (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Goiás abriga quatro das maiores economias do Brasil, com Produtos Internos Brutos (PIB) superando R$ 100 bilhões. Somente a capital é responsável por metade da riqueza.

O levantamento realizado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considera os PIBs de cada município no ano de 2021.

Na lista que destaca as 100 maiores economias do país, Goiânia conquistou a 15ª posição, com um PIB que supera R$ 59 bilhões. O segundo maior destaque do estado é Anápolis, que se posicionou em 75º lugar no ranking nacional, com R$ 17,8 bilhões.

A terceira maior economia do estado, Aparecida de Goiânia, se posicionou logo atrás, em 80º lugar, com um PIB de R$ 16,9 bilhões. Por fim, o último município goiano a estar entre as 100 maiores economias é Rio Verde (82º), com R$ 16,3 bilhões.

Para além da lista, outros destaques goianos são Catalão (R$9,9 bilhões), Jataí (R$7,9 bilhões), Luziânia (R$5,4 bilhões), Itumbiara (R$ 5,3 bilhões), Senador Canedo (R$ 4,8 bilhões) e Cristalina (R$4,6 bilhões).

Somados, os PIBs destes municípios são responsáveis por 55,3% da produção econômica do estado em 2021.