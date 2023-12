Kim Jong-un pressiona Coreia do Norte para ‘acelerar’ preparativos para guerra

O líder norte-coreano pediu agilidade ao seu partido, exigindo que os preparativos da guerra fossem acelerados em diferentes setores como o de armas nucleares e defesa civil

Folhapress - 28 de dezembro de 2023

(Imagem: Folha de São Paulo / Veja)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O líder norte-coreano Kim Jong-un pressionou seu partido para “acelerar” os preparativos de guerra, o que inclui o programa nuclear nacional.

As informações foram divulgadas pela imprensa local nesta quinta-feira (28).

Os comentários de Kim Jong-un surgem uma semana depois do líder norte-coreano afirmar que a Coreia do Norte não hesitaria em lançar um ataque nuclear em caso de “provocação” com armas atômicas.

O assunto foi discutido durante a reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país, na qual se definem as decisões políticas para o ano seguinte.

Kim pediu agilidade ao seu partido, exigindo que os preparativos da guerra fossem acelerados em diferentes setores como o de armas nucleares e defesa civil, segundo informes da agência de notícias oficial KCNA.

Devido aos movimentos de Washington, Kim afirmou que “a situação militar” na Península da Coreia se tornou “extrema”.