Prefeitura de Goiânia abre quase 900 vagas de emprego neste final de ano

São diversos os postos disponíveis, como motorista, auxiliar de serralheiro, atendente de telemarketing, entre outros

Maria Luiza Valeriano - 28 de dezembro de 2023

Cadastro deve ser feito presencialmente no Sine (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Na última semana do ano, a Prefeitura de Goiânia está disponibilizando 864 oportunidades de emprego por meio do Sine Municipal. Entre as vagas abertas, estão de vendedor, agente de viagem e motorista.

Somente para atuar como atendente de telemarketing, são 500 vagas. Outros cargos com maior número de oportunidades são auxiliar de limpeza (75), consultor de vendas (55), vendedor porta a porta (20) e auxiliar de linha de produção (18).

Interessados devem se cadastrar presencialmente na sede do Sine, na Rua 1, Setor Central, com documento de identificação em mãos, assim como comprovante de residência atualizada e carteira de trabalho.

O último documento poderá ser apresentado tanto no modelo físico quanto digital.

O aplicativo Prefeitura 24h ainda permite que o candidato agende o atendimento, que ocorre das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.