Rogério Cruz tem destino incerto após implosão do GAP

Prioridade do Republicanos é lançá-lo à reeleição, mas sem as condições para tal plano B pode ser acionado

Pedro Hara - 28 de dezembro de 2023

Prefeito Rogério Cruz (Foto: Divulgação/Secom)

Criado pelo marqueteiro Jorcelino Braga (PRD) para auxiliar Rogério Cruz (Republicanos), o Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP) já não existe mais.

O intuito do “conselho” era melhorar a imagem do prefeito de Goiânia e construir as condições para que ele pudesse disputar a reeleição em 2024.

Ainda não se sabe ao certo quais serão os próximos capítulos desta novela. Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que não está descartada uma nova reforma administrativa no Paço, algo que não seria novidade na gestão de Rogério.

Afinal, por pressão de Braga foi realizada a última, ainda em setembro, quando sete secretarias tiveram os titulares alterados.

Ao 6 perguntas do último domingo (17), a presidente municipal do Republicanos, vereadora Sabrina Garcez, afirmou que o partido tem como prioridade a reeleição do prefeito, mas o fim do GAP, aliado à baixa aprovação de Rogério, pode fazer com que o “plano B” seja acionado.

Esta segunda estratégia seria não lançar candidatura própria e caminhar com o candidato que for apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Cristóvão Tormin mal chegou à Alego e pode mudar de partido

Substituto de Fred Rodrigues (DC) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Cristóvão Tormin (PRD) pode em breve sair do partido.

Ele diz que não tem pressa para escolher legenda, já que as opções na Casa são muitas.

Matheus Ribeiro critica a postura adotada por Gilvane Felipe

À Rápidas, o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, Matheus Ribeiro, criticou a postura adotada pelo ex-presidente estadual do Cidadania, Gilvane Felipe.

O jornalista apontou que Giovane estava isolado na federação na ideia de “adesão ao petismo”.

Em junho, ambos se encontraram e o então líder do Cidadania havia demonstrado apoio a Matheus.

A missão de João Firmino em Bela Vista de Goiás

O empresário João Firmino Júnior é o novo presidente do Avante em Bela Vista de Goiás.

Recebeu como missão ajudar na construção da chapa que será apoiada pela prefeita Nárcia Kelly (PP).

Decisão tira Bill Guerra da Câmara de Goiânia

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes concedeu liminar para que Léo José (sem partido) retorne ao mandato na Câmara de Goiânia.

Ele havia sido cassado pelo ministro Nunes Marques, possibilitando que Bill Guerra (SD) assumisse a vaga.

Léo José ficará na Casa até que um Agravo Regimental seja analisado no Plenário do TSE.

Nota 10

Para o piloto goiano Vinícius Tessaro, de 16 anos. Multicampeão nas categorias de base, ele viajará aos Estados Unidos para disputar a USF Junior, que é considerada como a porta de entrada da Fórmula Indy.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis.

Estagiários da rede municipal de ensino relatam que estão sem receber a bolsa do mês de novembro. O último pagamento caiu na conta em outubro.