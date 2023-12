Rússia: festa com famosos seminus gera reações de conservadores pró-guerra

O evento foi promovido por uma influenciadora chamada Nastya Ivleeva, no dia 21 de dezembro, e contou com a presença de cantores e famosos da televisão estatal.

Folhapress - 28 de dezembro de 2023

(Imagem: CNN Portugal)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Uma festa com famosos seminus em uma boate na Rússia gerou reações de políticos conservadores e de russos apoiadores da guerra da Ucrânia.

Um rapper, que usava apenas uma meia para cobrir o pênis, foi condenado a 15 dias de prisão.

As informações são do The Guardian e da Reuters. A festa era temática e os convidados deveriam usar trajes que os deixassem seminus.

As imagens da festa se espalharam pelas redes sociais russas, causando indignação entre comentaristas pró-guerra e autoridades nacionalistas.

Dois dias depois da festa, o rapper Nikolai Vasilyev, conhecido como Vacio, que vestia apenas a meia, foi condenado a 15 dias de prisão por acusações da lei de “propaganda gay”.

Famosos que participaram da festa tiveram shows cancelados e contratos publicitários rescindido. Temendo mais represálias, as celebridades fizeram uma série de pedidos de desculpas públicas.

Ivleeva, a organizadora da festa, agora enfrenta a possibilidade de ser presa.

As autoridades iniciaram uma investigação por evasão fiscal contra os influenciadores, enquanto mais de 20 pessoas assinaram uma ação coletiva exigindo que ela pague um bilhão de rublos a uma instituição de caridade pró-guerra.

Ela publicou dois vídeos com pedidos de desculpas.

O escândalo faz parte de um movimento crescente do Kremlin para promover os chamados “valores tradicionais”, com Putin introduzindo uma série de leis repressoras anti-liberais para alimentar sua agenda nacionalista.