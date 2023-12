De casa do prefeito a escola municipal: conheça a incrível história do Museu de Anápolis

Ao Portal 6, pesquisador Claudiomir Gonçalves compartilhou detalhes da trajetória do local, tradicionalíssimo na história do município

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2023

É possível ver, ao fundo da imagem, a casa que viria a ser o Museu Histórico de Anápolis. (Foto: Acervo do Museu Histórico de Anápolis)

Um dos maiores orgulhos de Anápolis, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, no Setor Central, esconde alguns segredos bastante curiosos por trás dos mais de 100 anos em que existe, sendo que nem sempre foi sequer um museu.

Quem conta mais sobre esse mistério é o pesquisador da história do município, Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil no Instagram @anapolisnarede.

Em entrevista ao Portal 6, o especialista explicou que, inicialmente, o propósito da construção era muito diferente do que acabou se tornando atualmente.

As obras foram finalizadas em meados da última década do século XIX, a mando do primeiro intendente do município – cargo similar ao que seria atualmente a posição de prefeito – José da Silva Baptista, o Zeca Baptista, para servir de residência.

Em 1907, o espeço foi completamente reformado, tomando a forma similar a que possui hoje em dia.

Após o falecimento de Zeca Baptista, em 1909, a casa continuou servindo como residência da família, até que, em 1938, passou a abrigar a Escola Dom Bosco, voltada para exclusivamente para o ensino de garotos.

A partir de janeiro de 1944, o espaço foi utilizado como abrigo para os frades norte-americanos que chegaram para assumir a paróquia Santana, até que, no fim da década de 1960, foi adquirida pelo neto de Zeca Baptista, Sr. Alderico Borges de Carvalho, e doada ao município, com o intuito de abrigar o Museu Histórico.

Inaugurado em 31 de julho de 1975, o espaço segue em funcionamento até os dias de hoje.