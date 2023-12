Passageira faz brincadeira de mal gosto com motorista de aplicativo e coloca namoro dele em risco

Totalmente constrangido e sem ter o que fazer diante da situação, o homem vê o perigo passar diante dos olhos e em plena chamada com a pessoa que tanto ama

Magno Oliver - 29 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/ Instagram/Uberdofeh)

Um vídeo feito em tom de humor e de uma situação inusitada com uma passageira viralizou nas redes sociais e gerou um constrangimento enorme para um motorista.

De acordo com publicação feita pelo perfil no Instagram do @Uber_do_Feh, o vídeo mostra um condutor de transporte de pessoas por aplicativo que pede licença à passageira para poder ligar para namorada.

Só que, depois disso, o inesperado acontece e a cliente resolve fazer uma brincadeira com o relacionamento do homem – que acabou soando de mal gosto.

Então ela começa a emitir gemidos em tons eróticos para gerar desconfiança na namorada em ligação e deixar o condutor do veículo bastante desconfortável.

Enquanto ele conversava com a amada, a passageira conversava com ele – de um jeito que fizesse parecer que estavam tendo algo para causar ciúmes ou a ira da namorada do cara.

Motorista – “Vou ligar para minha namorada aqui, rapidinho?”

Passageira – “Não, de boa”!

Motorista – “Fala, amor! Tô fazendo uma corrida aqui rapidinho”

Namorada – “A onde?”

Motorista – “Rapidinho mesmo, rapidão ali”

Passageira – “(Emite um som de gemido sexual alto e bem forte)”

Motorista – “Você tá viajando é? Oshe, o que é isso?”

Passageira – “(Aaaaaain, em tom de voz bem erótico)”

Motorista – “Não, não é nada não, amor! Para aí, minha filha”

Passageira – “(Aaaaaaaaaaain, gostoso!)”

Motorista – “Para, véi, oshe, tá viajando é?”

Confira o vídeo completo da história: