⁠6 frases que você deve pensar duas vezes antes de falar

É como dizem no tribunal: tudo aquilo que disser, poderá ser usado contra você

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Karolina Grabowska)

Todos já sabem que as palavras têm poder, e escolher bem as frases que fazem parte de nossas interações com os demais, é imprescindível, afinal, em certos momentos é melhor pensar antes de falar.

Antes de proferir certas frases, é essencial parar e refletir sobre o impacto que elas podem ter. É como dizem no tribunal: tudo aquilo que disser, poderá ser usado contra você.

A escolha das palavras, principalmente em momentos de estresse, é crucial para construir relacionamentos saudáveis e promover a compreensão, assim, evitando mal-entendidos e preservando boas conexões.

1. Não me importo

Embora essa frase seja usada como uma defesa, ela também pode ser interpretada como desinteresse ou falta de empatia.

Antes de afirmar isso, pense se realmente reflete seus sentimentos ou se há uma maneira mais construtiva de expressar aquilo que está passando, afinal, magoar alguém é caminho sem volta.

2. Você nunca…

Generalizações nunca são positivas e podem levar a mal-entendidos que aumentam a tensão em uma conversa, e consequentemente, abala a relação.

Veja se a situação realmente justifica uma afirmação tão abrangente. Tente expressar suas preocupações de uma maneira mais específica, mas não deixe que falar o que pensa.

3. Isso é óbvio

O que pode ser claro para você, pode não ser para os outros. Rotular algo como “óbvio” pode fazer com que os demais se sintam diminuídos ou desvalorizados, trazendo um ar de soberba.

Em vez disso, explique seu ponto de vista e deixe que as pessoas tenham sua própria percepção das coisas.

4. Não é minha culpa

Assumir responsabilidade pelos próprios atos é uma qualidade admirável e quando rejeitamos a culpa de forma impulsiva, podemos perder a oportunidade de aprender e crescer com os erros.

Culpar os outros não é o melhor caminho, avalie se há algo que pode fazer para melhorar a situação, e então, passe a entender como evoluir diante dos acontecimentos.

5. Eu sempre soube que isso ia acontecer

A arrogância pode afastar as pessoas boas que estão ao seu lado e essa frase é espelho da falta de humildade.

Ao invés de destacar seu achismo mascarado de certeza, tente se expressar de maneira construtiva quando confrontado com uma situação que já imaginava.

6. Você deveria…

Embora dizer aos outros o que fazer possa parecer mais fácil do que cuidar da própria vida, te torna autoritário e pode criar ressentimentos.

Em vez de impor suas opiniões, tente expressar sugestões ou preocupações de uma maneira mais acolhedora, afinal, ninguém gosta de ter as atitudes questionadas.

