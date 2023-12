6 igrejas para quem quer aproveitar o Réveillon em Goiânia e Anápolis

Vários goianos irão passar o Ano Novo em cultos de virada, compartilhando louvores e momentos de reflexão junto aos irmãos

Davi Galvão - 30 de dezembro de 2023

Vários goianos irão passar o Ano Novo em cultos de virada. (Foto: Reprodução)

Com o final do ano chegando, vários goianos optam por passar o momento da virada junto aos irmãos de igreja, celebrando a chegada do novo período com louvores e momentos de reflexão.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas opções de centros religiosos onde será possível comemorar o Réveillon em Goiânia e Anápolis.

Igreja Videira

Localizada na Cidade Jardim, em Anápolis, a famosa Igreja Videira já está com a programação de ano novo definida. O culto de Réveillon será iniciado às 22h do dia 31, com a proposta de celebrar mais um ciclo completo e orar para que novas portas de oportunidades sejam abertas.

Vida Nova

Na igreja Vida Nova, o momento de celebração do Revéillon já está com o cronograma definido. Pela manhã, às 10h, haverá o encontro de domingo e, a partir das 22h30, será o culto da virada. O templo está localizado no bairro Maracanã, em Anápolis.

12º Igreja Presbiteriana Renovada In Family

A 12º Igreja Presbiteriana Renovada In Family, localizada no bairro Filostro Machado, em Anápolis, contará com uma programação especial para a virada do ano. Com previsão de início para as 21h30, o local celebrará com o tradicional culto, além de fogos de artifício e um jantar para os fiéis após a celebração.

Luz para os povos

Localizada no Jardim Goiás, em Goiânia, a Luz Para os Povos já definiu o horário para o culto da virada. Os fiéis poderão estar se dirigindo ao centro religioso a partir das 21h30, onde serão recebidos com louvores e reflexões para o ano que se aproxima.

Adoradores de Cristo

A Adoradores de Cristo, localizada no Setor Leste Universitário, em Goiânia, preparou uma noite especial para os fiéis que forem passar a virada de ano lá. O culto está com a previsão de ser iniciado às 21h, com ceia ao final da celebração.

Família Sal da Terra

Também em Goiânia, a Família Sal da Terra, situada no St. Castelo Branco, definiu o horário do culto da virada, que deve começar às 22h. Além de muito louvor, os fiéis poderão jantar junto com os irmãos ao fim da celebração