Alguém do passado poderá retornar para fazer uma reviravolta na vida destes signos

Gabriella Licia - 01 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/cottonbro studio/Pexels)

Mesmo após o período de Mercúrio Retrógrado (que se encerra no próximo dia 02), alguns signos poderão ser surpreendidos com o retorno de alguém do passado, acompanhados ainda de confusões e dores de cabeça.

A troca de mensagens de um ‘Feliz Ano Novo’, por exemplo, pode servir como uma desculpinha casual para retomar o contato. Entretanto, há grandes possibilidades de que alguém, movido pela saudade, se manifeste até mesmo depois desta data.

É bom avaliar se vale a pena ouvir o que essa pessoa tem a dizer, pois muitas vezes ela só irá causar mais confusão mental. Melhor evitar este contato, caso já tenham colocado todos os pontos nos devidos lugares.

Agora, caso tenham alguma pendência em aberto, talvez seja melhor conversar e resolver tudo o que está incomodando. Prometa a si mesmo que começará o ano de 2024 sem pontas soltas.

Dessa forma, ambos poderão iniciar o próximo ciclo com os corações tranquilos e felizes. Descubra quais signos serão afetados por esse ciclo e saiba como reagir diante dos reencontros. Confira!

1. Câncer

Os cancerianos são mestres em manter ciclos em aberto, mas desta vez é a grande chance de acabar com tudo. Alguém muito marcante poderá retornar para causar a maior confusão mental de todos os tempos. Promessas não faltarão e a ideia de um recomeço falará bem alto.

É fundamental avaliar tudo o que essa pessoa te causou, tanto positivo quanto negativamente. Coloque tudo em uma balança e saiba discernir o que aceitar outra vez.

Tomar essa decisão pode ser muito difícil.

2. Libra

Os librianos também não são as melhores pessoas para colocar um ponto final nas relações. Desta vez, um ex muito intenso poderá retornar para te deixar maluco de vez – se não for cuidadoso.

Os nativos precisarão saber tomar uma decisão de vez. Não dá para ficar na posição de ‘ioiô’ para sempre. Reage!

3. Peixes

Por fim, os piscianos também podem reencontrar alguém (de um passado próximo) e sentir um turbilhão de emoções – desde a paixão mais quente até mesmo o ódio.

Vocês precisam acertar todas as pendências e desaparecerem da vida (um do outro). Isso não é saudável para ninguém.

