Avião com quase 400 pessoas pega fogo no Japão

Airbus A350 colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa ao pousar, segundo informações preliminares

Folhapress - 02 de janeiro de 2024

Avião teria pegado fogo após colidir com outro. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um avião da Japan Airlines pegou fogo nesta terça-feira (2) ao pousar no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Segundo informações preliminares, houve uma colisão com uma aeronave da guarda costeira japonesa.

Airbus A350 colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa ao pousar, segundo informações preliminares.

Todos os 367 passageiros e tripulantes do voo comercial conseguiram desembarcar em segurança. Havia seis pessoas no avião da guarda costeira. O piloto conseguiu escapar, mas os outros cinco estão desaparecidos.

Avião vinha do aeroporto de Shin-Chitose, na ilha de Hokkaido, ao norte do país. Já o avião militar aguardava para decolar para Niigata, na costa oeste do país, levando ajuda humanitária pelos civis afetados pelo terremoto desta segunda-feira (1º), que deixou ao menos 48 mortos.

Todas as pistas do aeroporto de Haneda estão fechadas no momento.