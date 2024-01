Dono de página de notícias de Anápolis gravou vídeo na porta de delegacia momentos antes de ser preso

Empresário acreditava estar sendo vítima de golpe, mas ao procurar as autoridades acabou sendo surpreendido pelo anúncio da prisão

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2024

Mizael Fernandes afirmou acreditar estar sendo vítima de um golpe. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) cumpriu, no último sábado (30), um mandado de prisão contra o dono da página de notícias Rota Policial, identificado como Mizael Fernandes.

O que chama atenção é justamente a forma com a qual a prisão aconteceu, uma vez que foi o próprio empresário que se apresentou às autoridades, após receber mensagens no WhatsApp de um suposto oficial de justiça, conforme relatado pelo próprio.

Em um vídeo, gravado na porta da Central de Flagrantes e publicado nas redes sociais, Mizael afirma ter ido até a unidade para registrar uma ocorrência de estelionato.

Conforme relatado, o oficial de justiça teria solicitado a assinatura do empresário a fim de anexar a um processo intercorrente.

“É um processo que não existe, daí eu já pedi para ele encaminhar o número do processo e ele ficou me enrolando, aí eu já acionei o meu advogado”, contou.

Em seguida, o representante legal teria ligado para Mizael, a fim de explicar a situação, informando que se tratava de uma ação envolvendo o artigo 157, que tipifica roubo à mão armada.

“Quando ele falou isso eu já pensei que não era comigo. Eu não roubo ninguém, sou um cara trabalhador”, continuou.

No vídeo, o dono do portal de notícias afirmou acreditar que se tratava de algum tipo de golpe, pois teria sido instruído a acessar dois links pelo oficial de justiça, imaginando que seria uma forma de ceder acesso a informações pessoais, como senhas de banco.

Com o caso em mãos, Mizael foi procurar as autoridades, mas então se deparou com a surpresa. Durante a consulta de dados, verificou-se que ele realmente possuía um mandado em aberto, sendo então detido pelos agentes.

O Portal 6 buscou contato com a família para comentar o episódio, mas foi informado apenas que se tratava de uma ocorrência antiga, ocorrida no ano de 2006.