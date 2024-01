Família viaja mais de mil quilômetros com serpente dentro do carro; veja vídeo

Um verdadeiro susto. Foi isso que uma família sentiu após percorrer mais de mil quilômetros e, só no meio da viagem, encontrar uma serpente escondida dentro do porta-malas da camionete.

Todo caso aconteceu na terça-feira (02), após o grupo familiar, que havia saído de Confresa, no Mato Grosso (MT), pararem em um hotel, em Jataí, para descansar. Eles tinham como destino a cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul (MS).

Por volta das 19h50, ao abrir o porta-malas do veículo para retirar as bagagens, a esposa flagrou a serpente rastejando entre os pertences.

O susto foi ainda maior ao notar que o réptil esteve perto das duas filhas dela, gêmeas de apenas 2 anos e meio, que também viajavam com a família no banco de trás.

Após o flagrante, o Corpo de Bombeiros foi acionado e uma Guarnição de Busca e Salvamento foi enviada até o local para realizar o resgate.

Assim, com o auxílio de um pinção, os militares conseguiram remover a serpente, sem causar nenhum ferimento ao animal.

Denominado cobra olho de gato, o réptil não é considerado agressivo. Ele foi colocado em um tambor e solto no habitat natural, longe das áreas urbanas.

— Portal 6 (@portal6noticias) January 3, 2024