Morre João Carreiro, cantor sertanejo, aos 41 anos

Natural de Cuiabá (MT), João passou por um procedimento para implantar uma válvula no coração

Folhapress - 04 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

LUIS EDUARDO DE SOUSA

A música sertaneja perdeu na noite desta quarta-feira (3) um de seus maiores nomes. O cantor João Carreiro, cujo nome consolidou dupla de sucesso ao lado do companheiro de carreira Capataz, morreu aos 41 anos após realizar uma cirurgia cardíaca.

A morte foi confirmada pelo ex-colega de palco e pela esposa do cantor, Francine Caroline, através do Instagram.

Natural de Cuiabá (MT), João passou por um procedimento para implantar uma válvula no coração. Ele sofria de um prolapso da válvula mitral, condição que torna irregular o batimento cardíaco e causa palpitações e falta de ar.

Durante a manhã, o cantor publicou um stories no Instagram informando aos cerca de 983 mil seguidores sobre o procedimento. “Vou realizar um procedimento médico e ficar uns dias fora aqui da internet, mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta”, disse.

Durante a tarde, a esposa dele, Caroline Francine, informou em publicação que a cirurgia havia sido bem-sucedida e que o coração de João já funcionava com a válvula. Três horas depois, ela fez nova publicação pedindo orações ao marido.

O cantor morreu pouco depois. Ainda não há informações sobre o velório do artista. Capataz lamentou a morte do amigo através de uma publicação no Instagram.

“Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos (ela na barriga da mãe). Chorou ao meu lado. Ninguém além de nós saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos (sic)”, pulicou o sertanejo.

TRAJETÓRIA

Na estrada desde 2006, a dupla João Carreiro e Capataz emplacou hits que caíram nas graças do público da música sertaneja, como “Bruto, Rústico e Sistemático” e “Xique Bacanizado”.

No Spotify, a dupla tem 902,9 mil ouvintes mensais e, durante os oito anos de estrada, lançou sete albuns. Desde 2014, João Carreiro se apresenta sozinho.

O último show dele foi na cidade de Pedra Preta (a 240 mk de Cuiabá), na virada do ano.

Além da esposa, João Carreiro deixa uma filha. Nomes da música sertaneja também prestaram homenagens ao cantor, caso da dupla Jads e Jadson.

Nome em ascensão no gênero, a cantora Ana Castela também se pronunciou sobre a perda. “Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e fãs do João Carreiro. Ele foi um excelente cantor sertanejo”, publicou no X antigo Twitter.