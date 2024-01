6 profissões com ótimos salários que exigem apenas o nível fundamental

Não precisa experiência, basta apenas disposição, passar por um curso específico de preparação da área e partir para o mercado de trabalho

Magno Oliver - 05 de janeiro de 2024

(Foto: Focusconcursos)

Existem algumas profissões que pagam ótimos salários e que exigem do candidato apenas que ele tenha o nível fundamental completo.

O mercado de trabalho para pessoas com essa escolaridade oferece oportunidades em diversas áreas, embora muitas delas estejam associadas a empregos que exigem habilidades práticas.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas carreiras que podem te ajudar na hora de escolher uma profissão que remunere bem.

1. Bombeiro Civil

Essa carreira exige formação em nível fundamental e o candidato passa por um treinamento de 200 horas para aprender as técnicas básicas da profissão. No entanto, as áreas de atuação são diversas e o salário no Brasil é de R$ 3.400 mensais.

2. Vendedor

Uma profissão antiga, necessária para qualquer área e que exige ensino fundamental e um curso de formação e preparação específico. Porém, não para por aí. Dependendo da área que escolher, as remunerações mensais são de R$ 5.200;

3. Mecânico de Automóveis

Se o mundo dos carros e suas devidas manutenções são o seu gosto, essa área vai te proporcionar ganhos interessantes.

Contudo, após passar por um curso de formação, dá para montar sua própria oficina e fazer seus rendimentos. Dependendo da demanda mensal de serviços, um mecânico tira em média R$ 5 mil.

4. Motorista de Caminhão

Motoristas de caminhão de longa, média ou curta distâncias podem obter salários razoáveis, especialmente com experiência e longas jornadas. Contudo, a média salarial depende da região, mas gira em média de R$ 4.800. Necessário ensino fundamental e carteira de habilitação categoria D acima.

5. Auxiliar de Rotinas Administrativas

Esse é um campo que emprega bastante. A função exige curso preparatório e nível fundamental completo.

Porém, depois de capacitado, o profissional vai auxiliar em tarefas administrativas, como organização de documentos, agendar reuniões, redigir atas e arquivos, além de suporte para demais setores da empresa e colegas de trabalho. Remuneração vai de 1 a 3 salários mínimos.

6. Atendente de Loja

Por fim, nessa carreira, você precisa de um sorriso no rosto, vontade de trabalhar, simpatia e bom atendimento. Não há necessidade de experiência, algumas empresas dão treinamento e te preparam da melhor forma.

No entanto, esse trabalho exige basicamente a boa recepção dos clientes, atendimento impecável e a entrega de um suporte ao restante do administrativo da empresa. Rendimentos mensais em média de R$ 3.200

