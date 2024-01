Quem está com a internet de casa lenta deve apertar imediatamente este botão

Anna Júlia Steckelberg - 05 de janeiro de 2024

Roteador de internet. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Você sofre com a internet de casa lenta? Nessas horas, parece que de nada adianta reiniciar o modem do Wi-Fi, muito menos ligar para o Sac da operadora.

A única coisa que nos resta é ficar com aquela dor de cabeça e falta de paciência.

É por isso que hoje viemos te mandar a real, talvez a raiz do seu problema esteja nos intrusos que estão abusando da sua rede.

O que acontece é que quanto mais gente estiver usando seu Wi-Fi, mais lento a internet fica. Sendo assim, obviamente, a melhor forma de acelerar o sinal é desconectando os usuários.

Mas como fazer isso?

Quem está com a internet de casa lenta deve apertar imediatamente este botão:

Existe uma forma secreta de descontar todos os usuários da sua internet e dar um limpa nos sanguessugas que estão deixando sua banda larga lenta.

Depois de fazer isso, fica muito mais fácil controlar quem vai usar sua rede e restringir outras pessoas!

Para isso, você vai precisar acessar a página do seu roteador, de preferência por um computador conectado à rede via cabo (Ethernet). Geralmente o endereço do roteador é 192.168.1.1, mas pode variar.

Assim:

1. Digite usuário e senha de acesso do roteador (as informações vêm incluídas nos manuais ou em etiquetas no equipamento)

2. Acesse as configurações de Wi-Fi do roteador (dependendo do modelo, ela pode ser identificada como “Wi-Fi” ou “wireless”)

3. Encontre a opção que lista os dispositivos conectados na rede Wi-Fi, identificados por endereço MAC;

4. Anote os endereços MAC de cada um dos dispositivos e identifique aqueles que você deseja bloquear para não acessar sua rede;

5. Acesse uma ferramenta de segurança que se assemelhe a um filtro de endereços MAC;

6. Inclua todos os endereços MAC de dispositivos que não sejam seus;

Pronto! Agora todos os invasores não conseguiram mais se conectarem em sua rede. Além disso, você pode mudar o login e a senha para aumentar mais ainda sua segurança.

