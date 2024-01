Cliente escolhe todos os ingredientes do Subway e valor do sanduíche impressiona

"Gente, esse aqui é o famoso X-Tudo do Subway", diz o criador de conteúdo digital

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / MarcosMoreno)

O Subway é uma cadeia global de restaurantes conhecida por seus sanduíches personalizáveis e estilo de fast food saudável.

Alguns clientes podem considerar os produtos do Subway mais caros em comparação com outras opções de fast food, enquanto outros valorizam a variedade e a opção de personalização.

Por conta de envolvimentos recentes da rede em polêmicas devido ao preço de seus cardápios, o criador de conteúdo digital Marcos Moreno resolveu fazer um experimento curioso.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo que bombou na nas redes sociais, onde decide fazer um pedido com todos os ingredientes disponíveis.

“Coloquei churrasco, frango grelhado, tô colocando frango defumado com cream cheese, frango teriaki, carne seca, carne supreme, frango empanado”, diz a primeira atendente a montar a primeira camada do pedido.

Em seguida, a segunda funcionária dá continuidade: “queijo cheddar, suíço, mussarela. Bacon, salame, pepperoni, presunto, creme cheese, cheddar cremoso.”

“Coloquei alface, tomate, pimentão, picles, cebola, pepino e azeitona. Molho barbecue e molho supreme, tá?”, pergunta a terceira e última atendente, colocando o enorme pão com ingredientes no forno.

A montagem do pedido é finalizada e o pão com os demais itens aparecem nas imagens disponíveis para o consumo. Contudo, a pesagem na balança atingiu 1 quilo e 710 gramas.

O valor do sanduíche com todos os ingredientes montado no pão saiu no total por R$ 235,50.

Confira o vídeo completo: