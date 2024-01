Com 56 anos de casamento, idosa se declara para marido e arranca lágrimas de internautas: “não posso viver sem você”

Relato foi feito durante aniversário e compartilhado pela filha deles, moradora da Goiânia, nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2024

Esposa se declara para marido durante aniversário de 85 anos dele. (Foto: Reprodução)

Nem mesmo o passar do tempo, as adversidades ou os 56 anos de casamento, foram capazes de deixar as declarações de amor entre um casal de idosos de lado. Tanto é que um dos momentos de afago entre os ‘pombinhos’ viralizou nas redes sociais e conseguiu ‘arrancar lágrimas’ dos internautas.

No vídeo compartilhado pela filha do casal, Márcia Barros, que é moradora de Goiânia, é possível ver a mãe ‘abrindo o coração’ para o marido durante o aniversário dele, de 85 anos.

Logo de cara, a mulher inicia a gravação ressaltando a beleza do marido, incluindo os fios brancos e as marcas próprias da idade, mas que, segundo ela, reforçam a trajetória dele e o deixam ainda mais bonito.

“Quando eu o vejo assim tão lindo né? Cabelo branco. Eu acompanhei cada fio que estava embranquecendo. Cada fio tem uma história. As marcas do rosto, todas, tem uma história. Então ele hoje é muito mais bonito que isso […]”, diz.

Em seguida, ela afirma que espera que os três filhos observem a história do pai e, se possível, sigam os ensinamentos e a postura do homem.

Na sequência, a idosa ainda aproveita para afirmar que considera o companheiro um homem “muito íntegro e verdadeiro” e que não costuma mentir.

Mas a grande declaração veio no final do vídeo. Já prestes a terminar, a mulher emociona a todos ao afirmar que, atualmente, não se vê longe do amado.

“Ele até hoje me surpreende com coisas tão bonitas. Eu sempre espero dele o melhor. Eu já me derramei para ele hoje. Eu falei para ele que eu não posso viver sem o seu abraço, eu não posso viver sem o seu afago, sem o seu calor, sem o seu olhar, sem as suas palavras, enfim… eu não posso viver sem você”, finaliza.

Para completar, na legenda da gravação, a filha do casal também aproveitou o momento para fazer um relato emocionante sobre a relação dos pais.

De acordo com ela, durante todos os anos de casamento, a mãe sempre esteve ao lado do pai e nunca abriu mão de “lutar pelo casamento”.

“Ela sempre esteve ao lado do meu pai, agindo com muita sabedoria! Falou e se calou sempre em hora oportuna. Ela nunca abriu mão de lutar pelo casamento e por nós, os 3 filhos, frutos desse amor. Em casa nunca se ouviu um grito, mesmo nos momentos mais tensos. Problemas a serem resolvidos tinha endereço certo: a mesa”, diz.

Ela ainda completa afirmando que “Essa é a minha origem. Vivo os benefícios que vi e aprendi dentro de casa”.