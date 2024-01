Imprensa internacional repercute morte de Zagallo: ‘Maior campeão do mundo’

Lenda do futebol ganhou Copa do Mundo duas vezes como jogador e outras duas como membro da comissão técnica

Folhapress - 06 de janeiro de 2024

Ex-técnico da seleção brasileira e quatro vezes campeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo posa para fotos durante entrevista em sua casa, no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em 14 de outubro 2011. (Foto: Rafael Andrade/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A imprensa esportiva mundial repercutiu a morte de Zagallo e exaltou o legado do único homem a participar de quatro títulos de Copa do Mundo.

Jornais do mundo inteiro enalteceram a figura de Zagallo, que é, até hoje, o maior campeão de Copas do Mundo em todos os tempos.

O ‘As’, da Espanha, ressaltou o maior feito da carreira do Velho Lobo:

“A importância de Zagallo no futebol mundial é que ele é o único jogador na história de seu país a participar de quatro dos cinco títulos conquistados pelo Brasil em nível de Copa do Mundo, conquistando dois como elemento de campo e dois como comissão técnica.”

As

O Marca relembrou o apelido ‘Formiguinha’ e a superstição de Zagallo com o número 13:

“Formiguinha’, como era conhecido na sua época de futbolista, lució quase sempre o número 13, uma camiseta venerada no Botafogo e que o próprio Zagallo pediu para que o uruguaio Sebastián Abreu usasse em 2010, outro dos goleadores históricos do clube do Rio de Janeiro. A fixação com o 13 começou com sua esposa, devota de Santo Antônio, que no calendário de festas católicas celebra no dia 13 de junho.”

Marca

Em Portugal, o feito de conquistar quatro vezes a Copa do Mundo foi novamente destacado:

“Zagallo divide com o alemão Franz Beckenbauer e o francês Didier Deschamps a proeza de ter sido campeão do mundo como jogador e treinador, mas é a única pessoa a estar presente em quatro títulos: em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como treinador e, em 1994, como coordenador técnico.”

A Bola

Na Argentina, Zagallo foi exaltado como parceiro de Pelé em 1958 e 1962, além de ser treinador do Rei em 70:

“Como ponta-esquerda, Velho Lobo fez parte da seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo de 1958 na Suécia (contra a seleção local) e de 1962 no Chile (contra a Tchecoslováquia), ao lado de Pelé.”

Olé