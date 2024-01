Quer ir para Europa trabalhar? Veja como ser recrutado ainda estando no Brasil

Empresas se unem para resolver um problema muito antigo e gerar empregos fora do país de um jeito inteligente e inovador

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2024

(Foto: Leandro Fonseca/Exame)

Muitas vezes em busca de uma boa qualidade de vida, novas experiências profissionais ou mesmo tentar uma nova rotina em outro país tem sido o sonho de muitos brasileiros.

Uma nova casa em um lugar na Europa, com um emprego bacana tem sido um caminho muito procurado na internet pelos usuários da rede.

Você sabia que o tão sonhado desejo de morar em outro lugar no mundo pode estar mais perto do que você imagina?

Acontece que agora profissionais brasileiros podem ter a chance de conseguirem um emprego em Portugal por meio de uma nova parceria profissional.

A empresa que faz parte do escritório Martins Castro Consultoria Internacional, uma espécie de legaltech portuguesa que atua com mobilidade profissional, a Move, trouxe uma oportunidade de mudança de vida para os brazucas.

Ela fechou uma parceria com mais três consultorias de recrutamento e seleção no Brasil, a Somos Hub (de São Paulo), a Grow Group (de Pernambuco) e a Huntinti (do Rio de Janeiro) para atender demandas profissionais das empresas de Portugal.

Em entrevista à revista Veja, o Ceo da Move, Renato Martins, conta que a ideia surgiu para resolver um problema já antigo. “A união visa resolver um problema grande em Portugal: a falta de recursos humanos”, diz o CEO.

O funcionamento do projeto

A união tem como objetivo recrutar profissionais e facilitar a burocracia legal para gerar empregos. Porém, o processo seletivo vai acontecer em duas etapas:

1. Análise de perfis pelas recrutadoras brasileiras, de acordo com as vagas que as empresas em Portugal ofertam. Em seguida, o candidato aprovado passar por um processo seletivo e, se aprovado, segue para a segunda fase.

2. No segundo encontro, a Move assume os trâmites jurídicos e burocráticos para facilitar a mobilidade do aprovado, como autorização de residência, visto, etc.

“É um trabalho a quatro mãos. O foco das agendas é trazer pessoas qualificadas de acordo com a falta de mão de obra em Portugal. Essas recrutadoras têm o desafio de entender os mercados locais e como esses profissionais buscam essas oportunidades. Nós, ajudamos com o processo dos vistos e todo o trâmite legal português.”, conta o CEO da empresa

Portugal é um dos países que mais chamam a atenção de desejo de moradia por conta dos fatores: segurança, idioma e boa qualidade de vida. A região ocupa a 7º posição no ranking de países mais seguros do mundo.

A terra do pastelzinho de Bélem possui atualmente 45 mil oportunidades de emprego para o setor de turismo, de acordo com informações da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Lisboa recebe cinco vezes mais turistas que o Brasil todo. No entanto, as áreas mais requisitadas pelas empresas lá são as de: Tecnologia, Vendas, Serviços Gerais e Construção Civil.

Por fim, Renato Martins conta que para tentar uma vaga, basta entrar o contato com os canais de atendimento da Somos Hub, em São Paulo, Grouw Group, em Pernambuco, Huntinti, no Rio de Janeiro ou as redes da Move.