Conheça país da Europa que quase não é falado e custa pouco para visitar

Espaço oferece uma gama de atrações que vão de praias com água cristalina até ruínas

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

Chipre (Foto: Reprodução/ Youtube)

Praias com água cor azul turquesa, monumentos históricos e paisagens de encantar. A sequência não é algo existente apenas em filmes e pode ser encontrada em um pequeno país europeu.

Localizado no extremo Leste do Mar Mediterrâneo, entre a costa sul da Turquia e o Norte do Egito, o Chipre vem atraindo turistas de diferentes partes do mundo pelas belezas inacreditáveis escondidas na região e o principal: o custo baixo.

Para se ter uma ideia, a média dos valores ofertados na localidade é inferior às que são encontradas em outros países da Europa, como a Itália, e pode ter passagem média de R$3.500.

Um dos pontos fortes do espaço – e que inclusive foi considerado como Patrimônio Mundial da Unesco – é a Baía Coral, região que fica localizada no lado Oeste. Nesse ponto, é possível visitar igrejas, museus, fortalezas e templos.

Mas os grandes atrativos que conquistam os corações dos turistas são as praias. Ao todo, o espaço conta com mais de 20. Uma delas é a Coral Bay, de água azul-turquesa, que oferece um belo cenário do Mediterrâneo.

Além disso, o Chipre também possui uma grande quantidade de cadeias montanhosas, além de mosteiros e até mesmo ruínas antigas que impressionam quem passa no local.

Já quando o assunto é culinária, o local oferece pratos típicos da região como Kleftiko (carne de cordeiro assada), Halloumi (queijo de leite de cabra ou ovelha) e Souvlaki (carne grelhada).