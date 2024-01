Filme independente sobre índios Tapuios será lançado no Teatro Municipal de Anápolis

Produção contará a história dos povos indígenas que ocupavam o território que viria a ser o estado de Goiás

Davi Galvão - 09 de janeiro de 2024

Longa será exibido gratuitamente no Teatro Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Está marcado para este sábado (13) o lançamento do longa-metragem independente “Tapuia”, que terá a estreia exibida no Teatro Municipal de Anápolis, às 19h30.

O filme conta a história dos Tapuios, que eram formados por diferentes povos indígenas que dominavam um território, correspondente a uma boa parcela do atual estado de Goiás.

A história também irá abordar a forma com a qual a população nativa dessas terras foram dizimadas pelos latifundiários em nome do “avanço do progresso”.

Um destaque especial vai para a equipe de fotografia do longa, que buscou enaltecer a fauna e flora goiana durante as filmagens.

O evento será gratuito e aberto ao público, com a classificação indicativa de 16 anos.

A obra é de autoria da DM Produções, com a direção de Diego Mahado e no elenco Paulo Dias, Tatiane Silva, Alex Junior, Junior Vilã e Michel Penzutti.