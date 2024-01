Deu Praia promete agitar Goiânia com muito samba neste sábado (13)

Evento terá apresentação do grupo Atitude 67 e também artistas locais

Maria Luiza Valeriano - 10 de janeiro de 2024

Ingressos estão disponíveis a partir de R$ 90 (Foto: Reprodução/ Instagram/ @deupraiabrasil)

O festival Deu Praia está prestes a fazer a primeira parada, em Goiânia, neste sábado (13), com uma programação repleta de atividades esportivas e, principalmente, shows animados. O evento para praieiros já confirmou atrações como Atitude 67 e o projeto Goiânia Tem Samba, uma experiência que conta com um tradicional roda de samba de mais de 3 horas.

Realizado na Arena Multiplace, o projeto também traz artistas como Batucada do Teagá, Chama Q Noix, Categoria de Base, Marcinho Malemolência, Sem Migué, Dimitri Oliveira, Brazuka, Karisma, Thiago Miranda, Grupo Xeque-Mate e Os Meninos.

Além das atrações musicais, o Deu Praia também oferecerá atividades como o Circuito de Beach Tênis, que ocorrerá pela manhã com entrada gratuita.

Já os shows terão início às 17h. Trata-se da primeira parada do festival deste ano e que assumiu um modelo itinerante, passando por outras cidades goianas com uma programação diversificada.

Ingressos para o primeiro evento, em Goiânia, estão à venda a partir de R$ 90 no site do evento e também presencialmente na loja Flávios Calçados do Flamboyant Shopping, das 10h às 21h.