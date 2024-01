Idosa teria envenenado o marido após ser enganada por falso ator nos EUA

Golpista teria pedido que ela "se livrasse dele", segundo reportagem da emissora norte-americana

Folhapress - 10 de janeiro de 2024

Roxanne Doucette (Foto: Reprodução/CBS)

Uma idosa teria tentado envenenar o marido após cair em um golpe de uma pessoa que se passava pelo ator Thorsten Kaye, famoso em novelas nos EUA.

Roxanne Doucette, de 64 anos, teria envenenado a sopa do marido Paul Doucette, de 73 anos. O golpista teria pedido que ela “se livrasse dele”, segundo reportagem da emissora norte-americana CBS.

O homem se passava pelo ator alemão Thorsten Kaye, da novela “The Bold and the Beautiful”. O caso foi em dezembro, mas só foi divulgado nesta semana.

A mulher agora é acusada de tentativa de homicídio. Em entrevista à WBZ-TV, do grupo CBS, ela chorou e disse que a situação “é um grande mal-entendido”. “Nunca tentei envenená-lo de forma alguma. Eu o amo muito e nunca tentaria matar alguém”.

COMO ACONTECEU O CRIME

O idoso teria reclamado de um sabor amargo ao comer a sopa, mas Doucette diz que o alimento estava somente velho. No entanto, horas após servir o marido, ela passou mal e ela ligou para o 911. O idoso foi levado às pressas para o hospital.

A filha do casal, então, passou a desconfiar da mãe e decidiu olhar as mensagens no telefone dela. A mulher encontrou as mensagens de um golpista que afirmava ser o ator, e que dizia querer ficar com a idosa.

Em uma das mensagens, a pessoa dizia: “você tem que se livrar do seu marido, querida. Eu preciso muito de você”. Ao que Doucette respondeu, “fazendo uma sopa incrível. Poção especial. Talvez eu pudesse obter um seguro de vida”.

O idoso sobreviveu e um exame toxicológico inicial deu negativo. Mesmo assim, Roxanne recebeu uma ordem judicial para ficar longe dele: “Eu só quero que ele volte para casa. Eu simplesmente o amo muito.

“Ainda segundo o jornal local, a idosa teria resistido quando a polícia tentou levar seu telefone como prova. Por isso, ela é acusada de resistir à prisão e agredir um policial.