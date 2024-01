Padre se desculpa após chamar casal de ‘pobre’ por decoração de casamento

Segundo ele, se os futuros noivos "não podem fazer uma arrumação decente", melhor que não mexam na decoração da paróquia

Folhapress - 10 de janeiro de 2024

Padre José Raimundo Soares Diniz pediu desculpas após o ocorrido no último fim de semana (Foto: Captura de tela/ Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O padre que reclamou da decoração escolhida por um casal de noivos em Sergipe pediu desculpas.

O padre José Raimundo Soares Diniz, do município de Boquim (SE), diz que não discriminou ninguém pela condição financeira. No último sábado (6), ele criticou a qualidade do tapete escolhido por um casal na Igreja Nossa Senhora de Santana. “Foi essa condição que os noivos tiveram. Deve ser um casal pobre”.

Ele diz que fez o comentário para alertar que a comunhão não seria feita na nave central da paróquia porque o tapete estava deslizando. “Os fiéis podiam cair e ter um acidente”.

Ele pediu perdão a quem não compreendeu seu comentário e afirmou que sua vida é “acolher e defender os pobres”. O vídeo foi publicado nas redes sociais da Paróquia Senhora Sant’Ana.

Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriram alguém. Peço publicamente, ao bispo e a toda a Diocese peço perdão.

Quando eu disse certamente que devem ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminado ninguém. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres.

Padre José Raimundo Soares Diniz

Padre falou que vai proibir que tapetes parecidos voltem a ser usados na paróquia. Segundo ele, se os futuros noivos “não podem fazer uma arrumação decente”, melhor que não mexam na decoração da paróquia. “Para fazer armengue [gíria para improviso], aqui mais não, porque eu quero evitar acidentes”.

Não vou dar a comunhão aqui na nave central porque esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre.

Padre José Raimundo Soares Diniz