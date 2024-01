Conheça a praia do Cerrado escondida no interior de Pirenópolis e ideal para relaxar

No local, turistas podem ser servidos na beira das águas e experimentar uma diversidade de drinks e cervejas

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2024

Recanto Carranca, localizado em Pirenópolis. (Montagem: Captura/Instagram)

No interior de Pirenópolis, existe um lugar exuberante que tem ganhado fama como “A Praia do Cerrado”, por seu ambiente relaxante em meio às belezas naturais de Goiás.

Trata-se do Recanto Carranca. Com horário de funcionamento das 09h às 17h, o atrativo cobra entrada para o day use de quem for visitar.

Contudo, para fazer valer esse dinheiro, os turistas podem explorar existem diversas opções de lazer.

Por exemplo, eles podem relaxar na praia de água doce, enquanto são atendidos por garçons às margens do curso d’água.

O estabelecimento também oferece uma diversidade de drinks e cervejas, disponibilizando até mesmo almoço nos finais de semana e feriado.

Além das águas naturais da prainha, os visitantes ainda podem aproveitar as piscinas aquecidas do atrativo, além das várias redes espalhadas para dar aquela relaxada.

Por fim, a paisagem rústica do local se integra à natureza ao redor, tornando o Recanto Carranca em um lugar perfeito para aqueles que querem fortalecer os laços com o meio ambiente.