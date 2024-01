Mulher se arrepende de ter comprado presente para o namorado após ler o que ele disse

O que era para ser um mimo carinhoso acabou tomando um desfecho que nem mesmo ela esperava

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Lisaapaixonada)

Uma gravação de tela de conversa em um aplicativo de mensagens de um jovem casal bombou nas redes sociais e deu o que falar na internet.

Acontece que o perfil no Instagram da conta “Lisaapaixonada” divulgou um diálogo entre namorados que viralizou na web.

No vídeo, a companheira manda uma foto de um kit de perfume com a mensagem: “amor, comprei para ti”.

Depois da foto do presente, o namorado, de nome Danilo, resolve menosprezar o recebido e desqualificar o que a parceira fez com tanto carinho.

“Ôhh vida, mandou a foto com preço. Ficou chateado e com raiva porque você sempre me dá presente barato (emoji de raiva) Não gosto disso”, escreveu ele.

O que era para ser um mimo carinhoso acabou se transformando em discussão. Eles acabaram se desentendendo e no final Danilo acabou foi ficando sem presente.

Confira o diálogo como foi:

Companheira – “Amor, comprei para ti (envia foto de um kit de perfume)”

Danilo – “Ôhh vida, mandou a foto com preço. Ficou chateado e com raiva porque você sempre me dá presente barato (emoji de raiva) Não gosto disso.”

Companheira – “Da onde que R$ 230 é barato, tá louco?”

Danilo – “R$ 230 é o que eu gastei com você semana passada só em lanche. Coisa boba. De mais a mais não gosto desse perfume, você sabe.”

Companheira – “Nossa, amei sua reação. Parabéns! Pois comprei com maior sacrifício para você e você vem e fala isso?”

Danilo – “Sacrifício não. Você trabalha, pow. Dava muito bem para comprar algo melhor!”

Companheira – “Danilo, você tem que entender que eu não ganho o que você recebe do seu trabalho não! No entanto, eu revendo, você tem carteira assinada. Mas não vou discutir com você. Já que você não gostou, vou dar para o meu pai que ele sim tá precisando!”

Companheira – “Mas também não compro mais nada para você”

Danilo – “Cheguei agora”

O vídeo engajou milhares de visualizações e comentários. Os seguidores ficaram do lado da companheira do rapaz, alegando que a intenção dela foi a das melhores possíveis.

Confira o vídeo completo: