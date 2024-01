Petrobras reabre inscrições para concurso público com 6.412 vagas em nível técnico

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$ 62,79 após preencher um formulário na página do Cebraspe

Folhapress - 12 de janeiro de 2024

Imagem mostra fachada da Petrobrás (Foto: Daniel Marenco/Folhapress)

A Petrobras reabriu as inscrições para o concurso público de nível técnico júnior nesta semana, segundo informou o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca organizadora.

Ao todo, são 6.412 vagas, sendo 916 para início imediato e 5.496 para formação de cadastro reserva. O salário inicial mínimo é de R$ 5.878,82, além de uma série de benefícios ofertados pela estatal, como previdência complementar, plano de saúde e participação nos lucros e resultados.

De acordo com a companhia, 20% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência o percentual mínimo exigido por lei é de 5% e outros 20% para candidatos negros.

As inscrições, que terminam às 18h do próximo dia 31 de janeiro, foram suspensas na semana passada para ampliação da quantidade de locais de aplicação das provas.

Agora, todas as 27 capitais do país estarão aptas para a realização do exame, além das cidades: Araucária (PR), Betim (MG), Ipojuca (PE), Canoas (RS), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Campinas (SP), Cubatão (SP), Santos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP) e São José dos Campos (SP).

As oportunidades são para trabalhar em sete estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Não é preciso ter experiência profissional prévia basta ter nível técnico.

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$ 62,79 após preencher um formulário na página do Cebraspe. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem solicitar isenção.

Os candidatos que já haviam se cadastrado antes da suspensão não precisam se inscrever novamente, tampouco pagar uma nova taxa. Com a inclusão de novos locais de prova, os já inscritos podem alterar onde farão o exame até o término das inscrições.

As provas estão previstas para 24 de março. Serão 40 questões de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. Depois, os classificados serão convocados para uma avaliação multiprofissional, e o resultado final sairá no dia 7 de junho.

QUAIS SÃO AS ÁREAS DE TRABALHO?



Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes

Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação e Mecânica)

Operação

Operação de Lastro

Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Química de Petróleo

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços – Administração