Bloquinho do Cerrado trará 5 shows de diferentes estilos para animar Carnaval de Goiânia

Mulheres ainda terão acesso à profissionais do Buena Hair para maquiagem e cabelo

Maria Luiza Valeriano - 13 de janeiro de 2024

Festa terá início às 13h e encerramento às 19h. (Foto: Divulgação)

O Bloquinho do Cerrado planeja atender a diferentes públicos nesta temporada de Carnaval, com cinco apresentações animadas de samba, axé, discotecagem e até rock. A festa será no dia 03 de fevereiro, para o pré-carnaval da capital.

As atrações confirmadas são Turma da Batucada, Sambagô Grupo de Percussão, Maluê, Liga Joe e o DJ Calgaro.

Além da música, foliões também terão um buffet de feijoada completa, petiscos, massas italianas da Popolare Massas e Empório e ação. Quanto às bebidas, o evento contará com um open bar de Brahma, drinks especiais, vodka, gin, refrigerante e, claro, água.

Para se preparar e também fazer toques na apresentação, mulheres terão banheiros climatizados tipo camarim, assim como profissionais do Buena Hair, que farão maquiagem e penteados a preços especiais.

O ponto de encontro da festa será na Cerrado Cervejaria, na Avenida T-3, às 12h. Então, o frevo seguirá até o Restaurante Cateretê, às 19h.

Ingressos já estão à venda presencialmente no Cerrado, de sexta-feira à domingo, e também no WhatsApp (62) 98235-5089. Os valores começam em R$ 320 e incluem copo, abadá e acesso às comidas e bebidas.