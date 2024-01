Vídeo viraliza ao revelar ‘o mirante mais bonito do Brasil’ que fica em Goiás

Local oferece uma vista deslumbrante das cachoeiras na Chapada dos Veadeiros

Maria Luiza Valeriano - 13 de janeiro de 2024

Mirante da Janela se localiza em Alto Paraíso (Foto: Reprodução/Redes sociais)

No topo de uma serra, no coração da Chapada dos Veadeiros, há uma vista de tirar o fôlego que fez com que diversas pessoas se maravilhassem com a natureza goiana. O Mirante da Janela viralizou nas redes sociais após um vídeo do local ser postado, nesta quinta-feira (04).

A empresa de ecoturismo e aventura Cerrado Outdoor compartilhou um registro que mostra tanto o mirante quanto a vista espetacular, que inclui a visão das cachoeiras da região. Na postagem, o local foi identificado como o “mirante mais incrível do Brasil”.

Para chegar ao ponto em que é possível admirar a paisagem, localizado em Alto Paraíso, é preciso percorrer 4,5km de trilha em nível moderado a difícil.

O passeio custa R$ 215 por pessoa e inclui o transporte, guias turísticos, seguro viagem, seguro de vida e entrada nos atrativos.

Na postagem, internautas comentaram sobre as próprias experiências. “Fui duas vezes. É realmente lindo. Se tiver chuva, ainda tem a cachoeira no começo. Vale muito a caminhada”, disse um.

“Acabei de visitar! Incrivelmente lindo”, disse outro. Vale destacar que pela dificuldade da trilha, é preciso ter preparo e a presença de profissionais.