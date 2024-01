6 cabanas luxuosas pra conhecer em Goiás em 2024

Isabella Valverde - 14 de janeiro de 2024

Éden do Cerrado fica na zona rural de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O ano mal começou, mas muitos goianos já estão planejando as viagens que poderão ser realizadas ao longo de 2024.

E a moda do momento são as cabanas, que são ideais para quem deseja curtir férias, feriados ou um simples final de semana com muito conforto e luxo.

Elas são conhecidas justamente por ofertar uma verdadeira conexão com a natureza, juntamente com privacidade e descanso.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas cabanas que são consideradas imperdíveis, afinal, nada melhor do que começar o ano com o pé direito, aproveitando ao máximo cada momento de paz e tranquilidade.

Cheias de charme, as hospedagens encantam desde aqueles que buscam por romance, até quem quer um lugar para curtir a família.

1. Cabana Energia

Proporcionando uma conexão com o cerrado goiano, a Cabana Energia se encontra em meio a encantadora Pirenópolis, sendo repleta de boas energias e com uma vista de tirar o fôlego.

A hospedagem conta com piscina aquecida e ducha para aqueles que desejam relaxar, além de dois quartos de casal, sendo um deles mezanino e o outro no andar de baixo, para curtir com os amigos ou família.

Para mais, o espaço conta com uma cozinha equipada, de forma a garantir uma estadia confortável para o hóspedes.

A cabana é voltada para um mirante, tendo vista para as serras do entorno na cidade. As reservas podem ser feitas online, pelo Airbnb ou pelo Booking.

2. Cabana Quintal

A apenas 65 km de Goiânia, a Cabana Quintal é a pedida certa para quem deseja viver bons momentos de descanso, sem precisar viajar muito para isso.

Localizada no povoado goiano de Ronelândia, a luxuosa hospedagem conta com uma trilha com acesso a um charmoso riacho, uma pequena cachoeira, além de piscinas naturais perfeitas para quem busca se refrescar.

Completamente equipado, o espaço possui um quarto de casal, sala com sofá cama, televisão com HTV-7, videogame com jogos retrô, Wi-Fi, jacuzzi na área, assim como cozinha, churrasqueira e uma fogueira.

As reservas custam a partir de R$353, podendo ser realizadas por meio da plataforma de viagens Airbnb.

3. Cabanas do Cerrado

Não dá para negar que Caldas Novas é um dos destinos preferidos dos goianos quando o assunto é férias ou diversão.

Porém, o que poucos sabem é que a cidade turística famosa pelo agito também pode ser perfeita para quem deseja descansar.

A Cabanas do Cerrado é considerada um verdadeiro refúgio em Caldas Novas, proporcionando aos hóspedes conforto e sofisticação.

O espaço possui uma cozinha completa, para que o visitante possa preparar com carinho a própria refeição, uma cama queen com vista para o lago Corumbá, espaçoso sofá cama, duas banheiras de hidromassagem, fogueira e um charmoso deck para curtir o pôr do sol na rede horizontal.

Os goianos interessados na hospedagem podem garantir a reserva a partir de R$671, através do site Airbnb.

4. Refúgio Alecrim

Com uma vista para o cerrado goiano de tirar o fôlego, o Refúgio Alecrim é mais uma charmosa cabana para ser aproveitada em Goiás.

Presente em Alexânia, o espaço proporciona uma verdadeira experiência para os hóspedes.

A cabana está localizada em uma área privativa de 20 mil metros quadrados, contando com internet, cozinha equipada, quarto com vista privilegiada, ampla sala com lareira, vitrola (som de vinil/discos), TV, sofá e cadeiras, banheiro espaçoso conta com dois chuveiros e um spa com banheira de hidromassagem.

A parte externa ainda conta com um amplo gramado, com local para fogueira, redário para três redes, balanço de contemplação, rede suspensa à beira do vale, banheira e ducha ao ar livre.

Perfeito para casais, o romântico espaço pode ser reservado pelo Airbnb.

5. Eden do Cerrado

Para quem deseja descansar, mas sem sair de Anápolis, uma opção é o luxuoso Eden do Cerrado, que conta com encantadores chalés de veraneio, denominados Caim & Abel.

As diárias para casal custam a partir de RS 490, possibilitando momentos de completo relaxamento em meio a natureza.

Além dos chalés equipados para receber os visitantes, o complexo ainda conta com um charmoso lago privativo.

As cabanas Caim e Abel podem ser reservadas online, por meio do Airbnb.

6. Chalé Portal do Cerrado

Por último, também é possível aproveitar deliciosos momentos de relaxamento no Chalé Portal do Cerrado, deliciosa cabana localizada em Vendinha.

Em meio a natureza, o espaço conta com piscina na parte externa, possibilitando uma verdadeira conexão com a natureza.

A hospedagem acomoda até quatro hóspedes, com diárias a partir de R$233. As reservas podem ser realizadas por meio do Airbnb.