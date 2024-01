Casal trouxe o legítimo acarajé baiano para Anápolis

Desde 2002 Naiara e Gerisvan se desdobram para fazer aquilo que mais gostam

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2024

Acarajé da Bahia, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Além da pamonha e do arroz com pequi, Anápolis também dispõe de diversos pratos típicos de outras regiões do Brasil, como do Norte, Sul e Nordeste. Um exemplo é o food truck, situado no Bairro Jundiaí, que oferece acarajé tradiocionais com ingredientes vindos direto da Bahia.

Ao Portal 6, o casal Naiara Santos e Gerisvan Souza, ambos de 37 anos, contaram um pouco da história do “Acarajé da Bahia”, prato com massa de feijão fradinho e recheio de camarão, frito no azeite de dendê e conhecido no continente africano como Akara.

“Chegamos aqui em 2002 e sempre mexemos com acarajé lá na Bahia. No começo, eu trabalhava no Armazém Goiás e minha esposa em um posto de saúde, então montamos uma barraca de acarajé para completar a renda”, relatou.

Eles ainda revelaram que no início tinham várias dificuldades por não disporem de transporte e pela escassez de ingredientes típicos. Com o tempo, eles passaram a buscar os insumos anualmente na Bahia e conseguiram se estabelecer em Anápolis.

Em 2006 começamos utilizando apenas um tabuleiro de madeira, tradicional na Bahia. Passamos a buscar a mercadoria sempre lá, indo e voltando. Tivemos que ter persistência porque não é fácil, conciliávamos os trabalhos com o sonho do nosso negócio”, contou.

Após conseguirem se consolidar, a dificuldade passou a ser de conseguir um ponto para venderem o prato. Após buscar as vias legais, através do município e sondando parcerias, conseguiram se estabelecer no Jundiaí.

“Passamos a ir então, pedindo de porta em porta, na Avenida São Francisco, tentando um espaço de 1 metro por 2 para colocarmos uma barraquinha de acarajé. Conseguimos um espaço na Panificadora Artesanato do Pão, que agradecemos de coração pelo espaço. Hoje nós trabalhamos de quinta à domingo”, completou.

Assim, montaram o food truck às margens da badalada Avenida São Francisco, onde atendem amantes da culinária baiana e também clientes de primeira viagem, curiosos para conhecer o prato. Por lá eles servem o acarajé tradicional, a versão no prato e uma barca com vários de uma só vez, além também de tapiocas.