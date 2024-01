Goiás tem destino que conta com cachoeiras exuberantes e produção de vinhos deliciosos

Região é perfeita para os mais aventureiros, famílias e para aqueles que desejam apenas descansar e se reconectar com a natureza

Isabella Valverde - 14 de janeiro de 2024

Cachoeira do Cervo, em Paraúna de Goiás. (Foto: Reprodução)

Não dá para negar que Goiás é um verdadeiro paraíso em meio ao Cerrado, se destacando pelas inúmeras belezas naturais que encantam não apenas os goianos, como pessoas de todas as partes do Brasil e até do mundo.

Seja no período de férias ou em breves descansos de feriados ou finais de semana, nada melhor do que conhecer um pouco mais desse charmoso estado e tudo que ele tem para oferecer.

E um destino pouco falado, mas que encanta pelas inúmeras belezas, é Paraúna de Goiás.

A região é perfeita para os mais aventureiros, famílias, assim como para aqueles que desejam apenas descansar para se reconectar com a natureza.

Um destaque para os visitantes são as charmosas cachoeiras espalhadas pelo município. Com beleza exuberante, os turistas não podem deixar de conhecer a Cachoeira do Cervo, o Rio Ponte de Pedra e a Serra Galés.

No entanto, esses são apenas alguns pontos que chamam atenção, já que a cidade conta com outros pontos turísticos que também valem a visita.

Para quem busca se refrescar, a região conta com diversas opções imperdíveis, como a Cachoeira do Sonho, a Cachoeira do Desengano, assim como o Rio Formoso, mais conhecido como “Formosinho”.

Ainda para quem busca pela conexão com a natureza, é possível explorar as charmosas Muralha de Ferro e a Serra da Portaria.

Com pontos turísticos para todos, os apreciadores de um bom vinho não poderiam ficar de fora. Paraúna conta com a Vinícola Serra das Galés, propriedade esta que produz anualmente 600 toneladas de uva para produção dos sucos naturais e dos vinhos Cálice de Pedra.

Por fim, os mais religiosos podem se encantar com as belezas da Capela Nossa Senhora da Guia, fundada em 1944 e localizada no morro da Igrejinha.