Algumas ações podem estremecer a relação

Ruan Monyel - 16 de janeiro de 2024

Certas atitudes devem ser evitadas, pois elas podem comprometer o futuro do seu relacionamento e garantir um término indesejado.

Uma boa relação depende dos dois para funcionar, mas algumas ações podem comprometer o namoro, evitá-las é fundamental.

Tudo que é em excesso, atrapalha. Certifique-se de que não está cometendo esses atos. Ficou curioso? Leia até o fim e evite estas atitudes.

6 atitudes que comprometem o futuro do seu relacionamento

1. Sair demais com os amigos

Claro, manter a boa relação com os amigos é extremamente necessário durante o relacionamento, mas existem limites a serem estabelecidos.

Priorizar a companhia dos colegas é uma atitude que pode abalar sua ligação afetiva com alguém, saiba equilibrar as coisas e evite desentendimentos.

2. Deixar de demonstrar o que sente

No começo de qualquer namoro, o fogo da paixão está presente em diversas ações, que com o passar do tempo, deixam de ser frequentes.

Faça algo que seu parceiro goste, diga aquilo que sente e faça com que ele se sinta amado. Jamais deixe que a rotina seja capaz de esfriar a relação a dois.

3. Não prestar atenção no parceiro (a)

A falta de interesse é uma ótima aliada do termino, ela demonstra a falta de preocupação com o bem estar da outra pessoa.

Pergunte, escute, se interesse e debata com seu companheiro. Independente da situação, vocês têm que estar juntos.

4. Críticas excessivas

Existe uma enorme diferença entre criticas excessivas e conselhos para o bem. Fique atento a esta divergência.

Por mais que existam pontos a serem melhorados, evidencie as coisas boas de alguém. Expor apenas aquilo que não gosta, vai estragar sua relação.

5. Evitar conversas

É fato que algumas pessoas têm dificuldade em se expressar, mas evitar dizer tudo aquilo que sente, uma hora vai te desgastar e acabar com tudo que construiu.

Algumas conversas são mais difíceis que outras, mas evitá-las, nem deve ser cogitado.

6. Brigas em público

Fechando a lista, brigas de modo geral devem ser evitadas, mas as discussões em públicos fazem ainda mais mal ao bem estar de uma relação.

Brigar na frente de outras pessoas pode expor pontos fracos do namoro aos demais, além de proferir palavras que machucam. Respire e conversem a sós em outro momento.

