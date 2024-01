Conheça o destino escondido em Goiás que possui cavernas e cachoeiras impressionantes

Cidade se localiza a apenas 155 km de Goiânia e oferece uma série de atrativos

Maria Luiza Valeriano - 16 de janeiro de 2024

Um dos destinos oferece camping, rapel e canoagem (Foto: Reprodução/Prefeitura de Paraúna)

Localizado a apenas 155 km de Goiânia, há uma destino escondido que encanta quem busca aventuras em meio à natureza. Paraúna, no Sul goiano, é um município cheio de mistérios e diversas atrações.

Devido às grandes formações rochosas presentes na região, moradores repassam histórias de que já existiram seres de outros planos ali. Embora não seja possível atestar as lendas, a cidade ainda guarda uma série de joias, como é o caso da Ponte de Pedra.

Um dos principais atrativos, a 60 km da cidade, a ponte foi esculpida ao longo de milhares de anos com o movimento do rio que passa no ponto turístico. A água também foi responsável por formar uma caverna cheia de estalactites e estalagmites que encantam visitantes, assim como cientistas.

No local, também existe a possibilidade de praticar rapel e canoagem, além de uma área de camping gratuito para quem desejar passar mais tempo.

A 52 km da cidade, a Cachoeira do Sonho é outro local que chama atenção. A sequência de quedas oferece uma visão única e piscinas naturais onde se pode passar o dia. Paraúna ainda oferece as Cachoeiras do Cervo, que possui quedas de até 12 metros d’água e 25 metros de largura.

Além disso, aventureiros podem ir até a Serra das Galés, reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural em 1996. Entre as formações rochosas, uma com formato peculiar se tornou cartão postal da cidade: o Cálice de Pedra.

O local é ideal para trilhas e ainda possui outras formações interessantes, como a Pedra da Tartaruga, o Lorde Francês e a Máquina de Escrever.