Governador Ronaldo Caiado passa por nova cirurgia em São Paulo

Esse é o segundo procedimento submetido em cerca de um ano

Karina Ribeiro - 17 de janeiro de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: André Saddi)

O governador Ronaldo Caiado (UB) passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira (17), em São Paulo. Essa é a segunda intervenção em cerca de um ano.

Ao contrário do primeiro caso, quando foi detectada uma avaria no coração, este procedimento é de baixa complexidade para tratar uma hiperplasia prostática benigna.

A cirurgia, que foi feita à laser no Hospital Vila Nova Star, não houve intercorrências.

As equipes da cardiologista e intensivista Ludhmilla Hajjar e do urologista Rafael Coelho foram as responsáveis pela intervenção.

A hiperplasia prostática é caracterizada pelo aumento do tamanho da próstata, condição comum em homens com mais de 50 anos.

O governador está bem, consciente e orientado. Continuará sob observação da equipe médica para acompanhamento da recuperação.