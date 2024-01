Saneago acusa Opus de irresponsável e revela ‘gato’ em rua que desmoronou no Setor Marista

Empresa de saneamento diz que a narrativa da incorporadora é absurda tanto do ponto de vista técnico quanto de engenharia

Karina Ribeiro - 17 de janeiro de 2024

Profissional foi consultado em meados de outubro para vistoriar (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

A Saneago divulgou uma nota pública na tarde desta quarta-feira (17) em que acusa a construtora Opus – empresa responsável pela construção de um empreendimento na Rua 1128, no Setor Marista, onde a rua desmoronou na madrugada da segunda-feira (15) – de usar narrativa irresponsável, além de ter feito ‘gato’ na rede de água e esgoto, entre outras particularidades.

Conforme o documento, a Saneago afirma que, assim como os moradores, também é vítima do desmoronamento que carregou parte da rede de água da companhia.

“É preciso esclarecer que a adutora de 150mm de diâmetro, construída por empreiteira para atender ao Edifício Fluence Marista, encontra-se intacta e não foi afetada pelo desmoronamento. No entanto, a rede de água de 75mm – da qual derivam ramais de 20 mm de diâmetro, que atendem aos demais imóveis da rua 1.128 – foi danificada com o desmoronamento, gerando um vazamento após o ocorrido.”

Ainda de acordo com a nota pública, a própria Opus abriu um registro de atendimento junto à Saneago às 4h da segunda (15) informando sobre o vazamento decorrente do desmoronamento – sendo a única registrada no endereço nos últimos anos. De quebra, a Saneago afirma que já está levantando valores ocasionados pelo prejuízo para cobrar posteriormente da incorporadora.

“Ainda em relação à rede que está em carga e abastece os imóveis do local, informamos que, em 2023, o antigo proprietário do terreno pediu a supressão (retirada definitiva) da ligação de água que atendia aos lotes 20, 21 e 22 da rua 1.128”

Entretanto, no momento em que os técnicos da Saneago foram ao local para realizar o serviço, foi constatado que o hidrômetro do proprietário anterior já havia sido retirado irregularmente pela construtora, que estava usando água da Saneago de forma indevida.

A construtora foi notificada do uso incorreto da rede, o gato foi retirado e a ligação do antigo proprietário, suprimida – aponta a Saneago.

A empresa de saneamento ainda finaliza dizendo que a narrativa da incorporadora é absurda tanto do ponto de vista técnico quanto de engenharia – visto que o vazamento ocorreu em decorrência do acidente e não do contrário.

“Ainda assim, tentar alegar, sem nenhuma prova, que eventual vazamento em ramal de rede de pequeno porte (20mm) possa causar um acidente de tamanhas proporções é, no mínimo, irresponsável”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Opus Incorporadora, mas até o momento não obteve retorno.