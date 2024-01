Saiba quem é jovem goiano que vai pagar dívida de BBB e gasta mais de R$ 100 mil em procedimentos estéticos

Profissional conta com mais de 378 mil seguidores no Instagram e é especialista em finanças

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

Empresário goiano Uélicon Venâncio. (Foto: Reprodução/ Instagram/ @ueliconvenancio)

Gastos de mais de R$ 100 mil em procedimentos estéticos, carro de luxo e um autodeclarado especialista em finanças. Aos 27 anos, a sequência de ações foram conquistadas e marcam a trajetória do empresário goiano Uélicon Venâncio.

O nome do profissional ganhou força na web após o jovem se solidarizar com a história de vida da participante do Big Brother Brasil (BBB) 2024, Leidy Elin, que está com o ‘nome sujo’ e devendo ao banco, e afirmar que irá pagar o débito da jovem.

“Ela é uma grande guerreira. Vou limpar o nome dela de presente”, disse.

A atitude do empresário segue uma linha já familiarizada quando o assunto são finanças. Com mais de 378 mil seguidores no Instagram, o influenciador goiano é conhecido por ajudar pessoas a limparem os nomes.

Nas redes sociais, ele oferece cursos online e mentorias ao vivo ensinando as pessoas a ganhar dinheiro e a pagar os débitos que ocasionaram negação nas listas dos órgãos de proteção ao crédito.

O homem ainda é CEO do Grupo Renova Crédito, uma empresa especializada em direito do consumidor, que tem como finalidade auxiliar clientes com score menor que 400 pontos, nome sujo ou qualquer dívida em banco ou loja.

Na web, ele justifica que o triunfo surgiu após ele sair de uma dívida de mais de R$ 50 mil. Atualmente, o empresário afirma que fatura mais de R$ 1 milhão por mês com a empresa.

O sucesso na área foi tanta que Uélicon já foi recomendado por influenciadores digitais conhecidos como o ganhador de uma das edições da A fazenda, Rico, além de Tiago Dioniso, Fidelis Falante, Renan da Resenha, Bil Araujo, Gustavo liso, Super Odair, Bruno Tatuapé conceito, Sósia do Neymar, Livio e Aureodeni.