Apostas de 3 cidades em Goiás levam bolada na Mega-Sena; veja valor do prêmio

Próximo sorteio será realizado na terça-feira (23) e premiação está acumulada em R$ 34 milhões

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2024

Bilhetes de aposta da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr.)

No concurso da Mega-Sena deste sábado (20), nenhum dos participantes conseguiu acertar as seis dezenas e levar o prêmio cheio, fazendo com que o valor do sorteio acumulasse mais uma vez.

Apesar disso, três apostas feitas em solo goiano conseguiram marcar cinco números corretamente e abocanhar parte do montante, sendo elas de Goiânia, Goianésia e Valparaíso de Goiás.

Todas as apostas foram feitas no formato simples, isto é, sem ser bolão. Cada um dos vencedores levou a bolada de R$41.657,90

As seis dezenas sorteadas desta vez foram: 10 – 13 – 16 – 18 – 37 – 54.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça feira (23), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 34 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.