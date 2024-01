Saiba como participar de sorteio de R$ 2,9 milhões da Nota Fiscal Goiana

Primeiro resultado com nome de premiados deverá ser divulgado em poucos dias

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2024

Pessoa segurando nota fiscal. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O primeiro sorteio do programa Nota Fiscal Goiana, que irá sortear R$ 2,9 milhões em prêmios aos consumidores em 2024, acontece na próxima quinta-feira (25).

Para participar, os goianos devem se inscrever no site do governo do estado e, após efetuarem qualquer compra em supermercados, passarem a exigir o CPF na nota fiscal.

A cada R$ 100 consumidos, é gerado de forma automática um bilhete, que dá direito à participação no sorteio. Importante notar que apenas as notas em que constar o CPF irão valer para o sorteio.

Além da chance de ganhar os prêmios, os goianos registrados também contam com desconto de até 10% no valor do IPVA.

Os vencedores serão divulgados mensalmente, também de forma online.

Além dos consumidores, times de futebol também serão beneficiados com o programa, com o valor de R$ 4 milhões destinados aos clubes ao longo do ano.

Ao todo, serão 12 sorteios mensais realizados, com a maior premiação ocorrendo em dezembro, quando o valor total do prêmio sobe para R$ 700 mil.